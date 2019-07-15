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İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi

5 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi.

İstanbul'da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda gerçekleştirilen buluşma, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebildi.
Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldururken, zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap ettiği platformda, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan 16 devleti temsil eden askerler hazır bulundu. Erdoğan'ın konuşması, platformun iki yanına yerleştirilen dev ekranlardan da izlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 16 devleti temsil eden askerlerle tek tek selamlaştı.
Buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı dua ile son buldu.
Buluşmaya, şehit yakınları ve gaziler, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim ile vatandaşlar katıldı.
Buluşmada, basın tribünün önündeki alanda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin tank ve zırhlı araçlarla ezdiği otomobiller yer aldı.
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:31 Kaynak: AA
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