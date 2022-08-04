İstanbul'da 56 Kaçak Afgan Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 56 Kaçak Afgan Yakalandı

04.08.2022 12:23

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Dur" ihtarına uymayan ve kaçan kapalı kasa araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. A.K. adlı şoförün kullandığı aracın kasasından Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürmek için kişi başı bin dolar alan göçmen kaçakçısı araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Dur" ihtarına uymayan ve kaçan kapalı kasa araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. A.K. adlı şoförün kullandığı aracın kasasından Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmek için kişi başı bin dolar alan göçmen kaçakçısı araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 2 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde seyir halinde olan kapalı kasa bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan araç, köprü çıkışında durduruldu. Aracın kasasından Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen çıktı. Aracın şoförü A.K. (48) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir şişme bot ve 22 adet bidon içerisinde 660 kilogram yakıt bulundu. Aracın sürücüsünün üzerinden ise 4 bin lira nakit para çıktı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için araç sürücüsüne kişi başı bin dolar ödedikleri tespit edildi. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

"Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

Yunanistan, İstanbul, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 56 Kaçak Afgan Yakalandı - Son Dakika

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