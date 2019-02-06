Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 150 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

İstanbul'da 150 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

1 saat önce

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 150 bin TL değerinde piyasaya sürülmek üzere olan sahte banknotlar ele geçirdi.

İstanbul'da 150 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi, System.String[]
Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 150 bin TL değerinde piyasaya sürülmek üzere olan sahte banknotlar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan sahte para operasyonunda Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul'da operasyon düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 50 ve 100 TL banknotlardan oluşan toplam 150 bin TL sahte para ele geçirildi. Kastamonu KOM ekipleri, sahte paralara el koyarken olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahısı ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:11 Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa
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