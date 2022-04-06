İstanbul'da 16 aydır karantinadaki lösemi hastasının 86. kovid testi negatif çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da 16 aydır karantinadaki lösemi hastasının 86. kovid testi negatif çıktı

06.04.2022 12:24
İstanbul'da 16 aydır karantinadaki lösemi hastasının 86. kovid testi negatif çıktı

İstanbul'da lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020'den bu yana 85 kez Kovid-19 testi yaptıran Muzaffer Kayasan'ın 86'ncı testinin negatif çıkmasıyla 16 aylık karantina süreci bitti.

İstanbul'da lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020'den bu yana 85 kez Kovid-19 testi yaptıran Muzaffer Kayasan'ın 86'ncı testinin negatif çıkmasıyla 16 aylık karantina süreci bitti.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından bir tedavi süreci geçirdi.

Kayasan, lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın 19 Kasım 2020'de Kovid-19'a yakalandı.

Nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gören Kayasan'ın bu süreçte belirli periyotlarda 85 kez yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Bu süreyi sürekli karantinada geçiren Kayasan son olarak dün yeniden test yaptırdı.

Kayasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 86'ncı kez yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığını belirterek, 16 ay süren karantinadan çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

YORUMLAR
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En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi

İstanbul, Aralık, Lösemi, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 16 aydır karantinadaki lösemi hastasının 86. kovid testi negatif çıktı - Son Dakika


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