İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderildi

İstanbul Valiliği 12 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kişinin geri gönderildiği, bin 681 iş yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirildiği açıkladı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli'nin bakanlığın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.



İstanbul'a kayıt yaptırabilecekler



Açıklamada İstanbul'da ikamet edebilecek Suriyeliler ise şöyle sıralandı:



"2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar, İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."



Bin 681 iş yeri tabelasının mevzuata uygun hale getirildi



Öte yandan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerin, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek 24 bin 344 iş yeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında mevzuata uygun olmayan 437 iş yeri tabelasının uygun hale getirildiği belirtilerek bin 681 iş yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL