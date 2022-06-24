Son dakika haberi | Jandarma'dan sahte alkol operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

24.06.2022 09:26

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte alkol imal ederek içkili restoranlara satan 2 şahsı düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte alkol imal ederek içkili restoranlara satan 2 şahsı düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte alkol ele geçirilirken, şahıslar adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 2 şüpheli şahsın, sahte alkol imal ederek içkili restoranlara ve eğlence mekanlarına satış yaptığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkol imal ettikleri depo tespit edildi. Söz konusu imalathaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; ünlü markalara ait 16 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler üzerinde barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede içlerinden bazılarının orijinal bandrollü içki olduğu, denetlemeye karşı tedbir amaçlı olarak aralara yerleştirildiği belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Jandarma'dan sahte alkol operasyonu - Son Dakika

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