İSTANBUL'DA 16 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 16 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

24.06.2022 10:00
İSTANBUL'DA 16 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da sahte içki operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullandıkları tespit edilen depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İSTANBUL'da sahte içki operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullandıkları tespit edilen depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sahte içki imal ederek içkili restoranlara ve eğlence mekanlarına satış yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki imal edilen depoyu tespit ederek operasyon düzenledi. Depoya yapılan baskında, şüpheliler suçüstü yakalanırken, ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede ele geçirilen içkilerden bazılarının orijinal bandrollü olduğu, olası bir denetleme için tedbir amaçlı aralara yerleştirildiği belirlendi.

Yakalanan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: -------------------------Operasyondan görüntü-Ele geçirilen içkilerden detaylar-Sergiden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
500
Son dakika... 7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz operasyonu ile yakalandı Son dakika... 7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz operasyonu ile yakalandı İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 16 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:56 Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini "büyük zafer" olarak yorumladı!
09:53 Trans fenomen Mükremin Gezgin, doğum videosundan sonra yaşadıklarını anlattı: Bana zarar vererek kral olmaya çalışıyorlar
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:31 Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü
09:18 Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı
09:15 Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 10:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 16 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement