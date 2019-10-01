İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan'da 5 mahalleye 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan'da 5 mahalleye 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
İSKİ, Eyüpsultan'da bazı bölgelere Çarşamba günü saat 10.00 ile Perşembe günü saat 02.00 arasında 16 saat süreyle su verilmeyeceğini açıkladı. Su kesintisi yapılacak olan mahalleler; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular olarak açıklandı.
(İHA)
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