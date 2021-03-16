İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi - Son Dakika

İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi

16.03.2021 11:09
İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi, System.String[]

İstanbul'da yılbaşından bu yana 274 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan temin etmekten işlem yapılırken kumar oynadığı belirlenen 1644 kişiye 2 milyon 196 bin 348 lira ceza kesildi.

İstanbul'da yılbaşından bu yana 274 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan temin etmekten işlem yapılırken kumar oynadığı belirlenen 1644 kişiye 2 milyon 196 bin 348 lira ceza kesildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak ile 14 Mart arasında kent genelinde kumar oynatılan iş yerleri denetimlerinde, 274 iş yerine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem uyguladı.

Denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 1644 kişiye Kabahatler Kanunu'nca toplam 2 milyon 196 bin 348 lira ceza kesildi.

Baskınlarda 178 bin 574 lira, 6 bin 200 dolar, 970 avro, 4 rulet makinesi, 50 kumar makinesi, 117 sanal para oynatılan bilgisayar ele geçirildi.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 98 iş yeri mühürlenirken 274 işyeri için de adli işlem yapıldı.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken iş yerlerinde bulunan kişilere de Umumi Hıfzıssıhha Kanununca 5 milyon 703 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kumar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir         
11:13
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar         
11:11
Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor         
10:49
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu         
10:41
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:41:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei