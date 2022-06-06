İstanbul'da 1685 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 1685 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik dün İstanbul genelinde eş zamanlı denetimler yaptı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil ve kamusal alanlarda yapılan denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 1685 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.