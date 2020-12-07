İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı
07.12.2020 17:57
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.
İletide, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 5 bin156 personel filyasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temaslı vatandaşların izolasyonu ve ekipler tarafından takibi çok önemli." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olayda, arkadaşı için 15 yıl hapis istendi Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı