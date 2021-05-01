İSTANBUL'DA 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR - Son Dakika

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın üçüncü gününde İstanbul polisinin denetimleri sürdü. Polis, izin belgeleri olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesti.

29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma kararının üçüncü gününde İstanbul'da denetimler devam ediyor. Kent genelinde birçok noktada yapılan denetimlerimden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Edirne istikametinde denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek kontrol etti. Kontroller sırasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve izin belgesi bulunmayanlara Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem uygulanarak ceza kesildi. Ehliyeti olmayan bir sürücüye ise 2 bin 698 TL para cezası uygulandı. Otomobili bağlanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, polis tarafından taksiye bindirilerek evlerine gönderildi.