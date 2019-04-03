Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor

İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor

1 saat önce

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor.

İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor, System.String[]
AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:14 

AK Parti, Çatalca, İstanbul, Ekonomi
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