İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor
1 saat önce
AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor.
AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:14
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Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
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