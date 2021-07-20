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İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim - Son Dakika

İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim

20.07.2021 19:23
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim, System.String[]

İstanbul'un Silivri ilçesinde skandal bir olay yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi ile bir öğretmen arasındaki yakınlaşma, başka bir öğretmen tarafından fark edildi. Yaşananların üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren 17 yaşındaki öğrenci ilişkide rızası olduğunu belirtirken, öğretmen ise iddiaları kabul etmedi.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir lisede yaşanan skandal olay, akıllara durgunluk verdi. İddialara göre 17 yaşındaki öğrenci ile 45 yaşındaki öğretmeni arasındaki yakınlık, başka bir öğretmenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Öğrenci, ilişkide rızası olduğunu belirtirken, öğretmen ise hakkındaki iddiaları tümden reddetti.

DUYGUSAL İLİŞKİ YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Silivri'de Haziran ayında jandarmaya başvuran öğretmen A. E., 17 yaşındaki öğrencisi Y.A'nın öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalmış olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine ifadesi alınan A. E. okulda Y.A ile oturdukları sırada kendisine, öğretmeni H.T ile duygusal bir ilişkileri yaşadıklarını anlattığını söyledi.

"EVDE KAHVALTI YAPMAK İSTEDİ"

Yanlarına başka öğretmenler gelince Y.A'nın sustuğunu söyleyen A. E., "Daha sonra kendisini cep telefonu ile arayarak olayın ayrıntılarını merak ettiğimi söyledim. O da bana yarın size detaylı anlatırım dedi. Ertesi gün dışarıda buluştuk. Kendisine kahvaltı ısmarlamak istedim ama dışarıda oturmak istemedi. Siz hazırlasanız olmaz mı dedi. Ben de dışarıda rahat konuşamayacağını düşünerek tamam dedim. Benim evime gittik" dedi.

"KARISI VE ÇOCUKLARININ MAĞDUR OLMASINI İSTEMEDİM"

Neler olduğunu sorduğunda Y.A'nın her şeyi anlattığını söyleyen A. E., "Kendi rızası ile ilişkiye girdiklerini anlattı. Neden şikayet etmediğini sorduğumda, karısı ve 2 çocuğu var. Onların mağdur olmasını istemem dedi" ifadelerini kullandı.

Bu olanları başka birine anlatıp anlatmadığını sorduğunu söyleyen A. E., "Okuldan S. hocaya da durumu anlattığını S. hocanın dert ortağı olduğunu söyledi. S. hoca neden resmi birimlere müracaat etmedi dediğimde benim kararıma saygı duydu. Sen ne istersen ben ona göre hareket ederim dediğini söyledi" dedi.

JANDARMAYA GİDEREK DURUMU ANLATTILAR

Y.A'nın durumu okuldaki M. Öğretmene de tüm detaylarıyla anlattığını söyleyen A.E., "Daha sonra kendisine bu durumu adli birimlere bildirmemiz gerektiğini söyledim ancak istemedi" dedi. A. E. durumu okul müdürü öğrenince hep birlikte jandarmaya gelip durumu anlattıklarını söyledi.

ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Suç duyurusunun ardından jandarmaya ifade veren Y.A, öğretmeni H.T ile mesajlaşmaya başladıklarını söyleyerek, "Zaman ilerledikçe benimle daha çok sevgili tarzında konuşmaya başladı" dedi. H.T'yi sevdiğini ve kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen Y.A, "O günden bugüne kadar kendisiyle mesaj yoluyla görüşüyoruz. Ben H.T'den şikayetçi değilim" dedi.

"KESİNLİKLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM"

Y.A'nın ifadesinin ardından şüpheli olarak ifadesi alınan evli ve iki çocuk babası H.T suçlamaları reddederek, "Diğer öğrencilerimle nasıl iletişim kurduysam Y.A ile de öyle iletişim kurdum. Ben kesinlikle Y.A ile cinsel ilişkiye girmedim" dedi.

Önceki yıl Y.A'nın rehber öğretmeni olduğunu söyleyen H.T, "Aile içi bir takım sorunları olduğu için ben de onunla ilgilendim. Bu yakınlığı kendine göre yorumlayıp kafasında bir takım senaryolar kurduğunu tahmin ediyorum" dedi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Eşinin de öğretmen olduğunu ve özel ders için öğrencilerin evlerine gelip gittiğini anlatan H.T, "Hiçbir öğrencimin böyle bir suçlamasına maruz kalmadım. Kendi dünyasında kurduğu bir takım düşüncelerden kaynaklı böyle söylediğini düşünüyorum" dedi. H.T verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim - Son Dakika


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