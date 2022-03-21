İSTANBUL'DA 173 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 173 göçmen yakalandı. Göçmenleri yurtdışına çıkarmak isteyen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 10 ve 21 Mart tarihleri arasında Fatih, Zeytinburnu, Esenler ve Silivri'de 5 farklı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleriyle yapılan operasyonlarda 90 Afganistan, 20 Pakistan, 12 Mısır, 22 Bangladeş, 21 Suriye ve 8 farklı milletten 173 göçmen yakalandı. Göçmenleri yurtdışına çıkarmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, göçmenlerle Edirne üzerinden Yunanistan'a götürülmek üzere ortalama 3 bin euroya anlaştıkları belirlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 3 bot pompası, 2 çadır, 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ile 17 fişek, 8 bin 710 lira para ve çok sayıda kamp malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3 tanesi tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.