İstanbul'da 18 İlçede Oylar Sayılıyor
37 dakika önce
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul'da 3 ilçede tüm oylar 15 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeninden sayılıyor.
AK Parti
'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul
'da 3 ilçede tüm oylar 15 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeninden sayılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine 18 ilçede oylar sayılıyor. İlçe seçim kurullarının itirazları üzerine verdiği kararlar doğrultusunda Küçükçekmece
, Beyoğlu
, Başakşehir
, Maltepe
, Büyükçekmece
, Çekmeköy
, Eyüp
, Fatih
,Tuzla
, Sarıyer
, Ataşehir
, Beykoz
, Şile
, Bayrampaşa
ve Ümraniye
ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. Yine verilen kararlar doğrultusunda Silivri Çatalca
ve Kartal
1. Seçim bölgesinde tüm oyların yeniden sayımı devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:56 Kaynak: İHA
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