Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 185 Kilo Kokain Ele Geçirilen Operasyon Kamerada

İstanbul'da 185 Kilo Kokain Ele Geçirilen Operasyon Kamerada

36 dakika önce

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi.

İstanbul'da 185 Kilo Kokain Ele Geçirilen Operasyon Kamerada, System.String[]


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi. Polis ekiplerinin bir TIR'ı durdurarak dorsesinde bulunan 3 paket içerisinde ambalajlanmış uyuşturucuyu bulması polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin TIR'ı durdurması

-TIR'da yapılan aramalar

-Ele geçirilen kokainlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar - Kenarlı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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