İstanbul'da 185 Kilo Kokain Ele Geçirilen Operasyon Kamerada
25 dakika önce
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi.
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi. Polis ekiplerinin bir TIR'ı durdurarak dorsesinde bulunan 3 paket içerisinde ambalajlanmış uyuşturucuyu bulması polis kameralarına yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:52 Kaynak: DHA
Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı
Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı
Adnan Oktar'ın 3 Numaralı Adamı Yakalandı!
Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı