İstanbul'da 19 araç soyan "Kelebek Atilla" lakaplı hırsız yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 19 araç soyan "Kelebek Atilla" lakaplı hırsız yakalandı

06.03.2022 09:37
İstanbul'da 19 araç soyan "Kelebek Atilla" lakaplı hırsız yakalandı

İstanbul'da gece yarısı ortaya çıkan ve buji kullanarak camlarını kırdığı 19 aracı soyan "Kelebek Atilla" lakaplı suç makinesi şahıs, Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da gece yarısı ortaya çıkan ve buji kullanarak camlarını kırdığı 19 aracı soyan "Kelebek Atilla" lakaplı suç makinesi şahıs, Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri gece yarısı yaşanan olaylarda 9 vatandaşın aracı, kelebek camı bujiyle kırılarak soyuldu. Araçlardan değerli eşyaları çalan şahıs, bir otomobilden toplam değeri 30 bin lira olan iki ayrı çek çaldı. Hırsızlık olaylarının ardından vatandaşların emniyete şikayette bulunmaları üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri çalışma başlattı.

Fatih polisi onlarca görüntü izleyerek yakaladı

Olayların yaşandığı 5 mahallede 27 adet güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüsünü izleyen Fatih polisi, şahsın yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden tahliye edilen "Kelebek Atilla" lakaplı Atilla D. olduğunu tespit etti. Kelebek camlarını kırarak aynı yöntemle çok sayıda aracı soyduğu belirlenen şahıs, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda Hırka-ı Şerif Mahallesi Uzunyol Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Atilla D.'nin üst aramasında yaklaşık 30 bin değerinde iki ayrı çek ele geçirildi. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıs ise emniyete götürüldü. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece yarısı ortaya çıkıp 19 aracı soydu

Öte yandan yeniden cezaevine gönderilen şahsın geçtiğimiz aralık ayında 10 adet aracı kelebek camını kırarak soyduğu ve binlerce saat görüntü izleyen Fatih polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi. Hırsızın cezaevine girdikten yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

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Tevfik Fikret, İstanbul, Şehit, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 19 araç soyan 'Kelebek Atilla' lakaplı hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 19 araç soyan "Kelebek Atilla" lakaplı hırsız yakalandı - Son Dakika
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