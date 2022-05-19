CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI

19.05.2022 12:34

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programda coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programda coşkuyla kutlandı. Programda öğrenciler müzik dinletisi, spor ve halk oyunu gösterileri yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

KAHRAMANLIK DESTANININ TEMİNATI SİZLERSİNİZ

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 1919'da başlayıp Cumhuriyet ile taçlanan bu kahramanlık destanının teminatı sizlersiniz. Bu bayram sizin, bu gurur sizin. Şan ve şeref dolu tarihimizin gururunu gelecek nesillere sizler aktaracaksınız. Bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda birbirinizi tamamlayarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileriye, daha çok geliştirecek, sizler taşıyacaksınız. Binlerce şehit vererek büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu verilen emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Biliyoruz ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyerek gençlere seslendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TRT tarafından hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Programda öğrenciler şarkılar söyledi. Ardından taekwondo, wushu, jimnastik, rekreatif spor gösterileri yapıldı. Kutlama programı, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI

YORUMLAR
500
Bafra'da 19 Mayıs kutlaması Bafra'da 19 Mayıs kutlaması Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:36:11. #1.12#
SON DAKİKA: CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement