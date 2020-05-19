İstanbul'da, 19 Mayıs coşkusuyla balkonlardan İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 19 Mayıs etkinlikleri bu yıl evlere taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

Balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı.

Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi korna çalarak kutlamalara katıldı.

Statlar da aydınlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da İstanbul'daki statlar da aydınlatılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı ve ekrandan Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafları gösterildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında görev yapan polis memurları, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Polis telsizinden de İstiklal Marşı yayınlandı.

Beykoz Devlet Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri de sosyal mesafe kuralları kapsamında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı ambulanslardan da siren çalındı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter Marşı ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla kutlamalara eşlik etti.