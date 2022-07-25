İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada

25.07.2022 01:15
İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada

Beyoğlu'nda 4 hırsız, levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çaldı.

Beyoğlu'nda 4 hırsız, levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çaldı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili konuşan market sahibi Hasan K., "Kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar" dedi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 05.30 sıralarında yaşanan olayda, Hasan K. gece saatlerinde marketi kilitleyerek evine gitti. Ardından sabaha karşı marketin önüne gelen 4 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra markete girmeye çalıştı. Market önüne gelen hırsızlardan biri arabadan aldığı levye ile kepengin kilidini kırdı. Kepengi yarım bir şekilde açan hırsızlardan ikisi kepengi tutarken, biri içeriye girip marketteki sigaraları dışarıya çıkardı. Marketten 2,5 dakikada içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde paket paket sigara çalan hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

2,5 dakikada 100 bin liralık hırsızlık kamerada

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin kepenginin kilidinin kırık olduğunu ve çevrede sigara paketleri olduğunu görünce durumu market sahibine bildirdi. Polis ekipleri, marketine gelen Hasan K. ile birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis yaptığı

incelemeler neticesinde hırsızların kimliklerini tespit etti. Polisin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"Kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar"

Olayla ilgili konuşan Hasan K., "Saat 05.38'de gelip kepengi levye ile kaldırıyorlar ve iki tanesi kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar. Azami 2,5-3 dakika arasında işi bitiriyorlar ve tahminimizce 80 ile 100 bin lira arasında bir zararımız var. Komşum alarmın sesini duymuş, hırsızları görmüş ve beni aradı, benim de öyle haberim oldu. Ben geldiğimde polis zaten gelmişti. Ben de gelip görünce şoka girdim. Sigara reyonlarının tamamını boşaltmışlardı. Polisler geldi, görüntüleri falan aldılar. Bakalım sonuç ne olacak" dedi.

"100 bin lira civarı bir zararımız var"

Hayrettin K. ise, "Akşam kapattık dükkanı gittik. Daha sonra işte komşular arayınca geldik. Geldiğimizde polisler buradaydı, hırsızlar kepengin altına levye sokup açmışlar. 2 kişi sigaraları içeriden dışarı vermiş, 2 kişi de arabaya taşımış. 100 bin lira civarı bir zararımız var. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Polis ekipleri geldi işte kameralara baktılar, görüntüleri aldılar. Pek çalışan kamera da yoktu zaten. Bizim kameramız da gece görüşlü olmadığı için sadece dışarıyı çekmiş" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda markettin kilidini kıran hırsızların paket paket sigara çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızların levye ile kepengin kilidini kırdığı ve içeriye giren şahsın sigaraları dışarıya attığı, diğer hırsızın da sigaraları araca taşıdığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun kamerada - Son Dakika
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