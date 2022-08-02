Auschwitz kampında öldürülen Romanlar İstanbul'da anıldı - Son Dakika
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Auschwitz kampında öldürülen Romanlar İstanbul'da anıldı

02.08.2022 07:08
Auschwitz kampında öldürülen Romanlar İstanbul'da anıldı

İstanbul'da, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul'da, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından anma etkinliği düzenlendi.

Roman Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla, Ayasofya'da kılınan sabah namazının ardından basın açıklaması yapıldı.

Çanakkale, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Mersin'den anma etkinliğine katılan Roman vatandaşlar adına açıklama yapan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, 1940 ve 1944 arasında Nazi Almanya'sının o dönem 500 bin ile 800 bin kişinin katledildiği soykırımı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Romanlara karşı yapılan soykırımın gündeme getirilmediğini belirten Çakyaşar, "Maalesef uzun yıllar bu soykırımın kimse farkında olmadı. Dünyanın gündemine gelmedi. Bunu gündeme getirmek adına biz de Türkiye'de yaşayan Roman Konfederasyonu olarak, Roman vatandaşları olarak, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşalar olarak gündeme getirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da bir araya gelerek soykırımı tüm dünyaya duyurmak istediklerini aktaran Çokyaşar, şöyle konuştu:

"Bunun dünyada ses getirebilmesi adına da Ayasofya'da sabah namazının ardından vatandaşlarımıza hem dua ettik hem de onları andık. Üzüntülerimizi ifade ettik. Çünkü gerçekten bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Dünyanın ortasında 500 bin ile 800 bin resmi kayıtlarda bir soykırım var ve dünya maalesef bu konuya sahip çıkmıyor, bu konu fazla gündeme gelmiyor."

Çokyaşar, bir daha kimseye karşı yaşanmaması için herkesin yapılan soykırımlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Auschwitz, İstanbul, Almanya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Auschwitz kampında öldürülen Romanlar İstanbul'da anıldı - Son Dakika

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