İSTANBUL-İSTANBUL'DA 2 AYDA 13 OTOMOBİL ÇALAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA 2 AYDA 13 OTOMOBİL ÇALAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

12.08.2022 13:12
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 2 AYDA 13 OTOMOBİL ÇALAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'DA 2 ay içerisinde 13 otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'DA 2 ay içerisinde 13 otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sefaköy ve Halkalı'da son zamanlarda otomobil hırsızlığı şikayetlerinin artmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık çetesinin özellikle Metrobüs ve Metro durakları çevresine park edilen otomobilleri çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin bir cihazla otomobillerin kilit sistemini bozduktan sonra kendi anahtarlarıyla araçları çalıştırdıkları ve bu yöntemle 2 ay içerisinde 13 otomobili çaldıkları belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Salim A.(48), Gaffar M.(36), Müslüm K.(41) ve İbrahim Halil G.(38) olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücü otomobili park edip ayrıldıktan sonra şüpheliler otomobilin yanına gidiyor. Kısa süre içerisinde kilidini açtıktan sonra çalıştırarak uzaklaşıyor.

"HIRSIZLAR KENDİLERİNİ BİR HAYLİ GELİŞTİRMİŞLER"

Halkalıda otomobili çalınan kişi, "Aracımı Halkalı Gar İstasyonuna çektim. 5-6 saat sonra geldim. Herhalde çektiğim yeri karıştırdım dedim. Çünkü sağa, sola, ileriye, geriye baktım ama bir türlü bulamadım. O an çalındığını anladım. Benim aracım çalınmaz diyerek herkes her yere aracını çekiyor ama maalesef çalınabiliyormuş. Ben bunu gördüm, şaşırdım daha doğrusu. Asayiş Şube sağ olsun, beni sürekli aradı, olayla ilgilendiler. Zaten iki gün sonra araç bulundu. Bulunduktan sonra yedek anahtar dahil öbür anahtarın da iptal olduğunu gördük. Anahtar aracı açıyor ama çalıştırmıyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmişler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri elinden gelen bütün çabayı sarf etti" dedi.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA 2 AYDA 13 OTOMOBİL ÇALAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA 2 AYDA 13 OTOMOBİL ÇALAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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