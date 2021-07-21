İSTANBUL'DA 2 BİN 487 KİŞİ KURBAN KESERKEN YARALANDI - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. İstanbul'da kurbanlık keserken 2 bin 487 kişi kendisini yaraladı. 21 kişi ameliyata alındı.

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde İstanbul'da da kurbanlar kesildi. Bazı kişiler, kurban keserken, kendilerini de yaraladı. Yaralılar hastanelerin yolunu tuttu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da saat 13.00 itibariyle kamu hastanelerine giden acemi kasapların sayısının 2 bin 487 olduğu öğrenildi. Çeşitli nedenlerden dolayı hastanelere başvuran kişilerden 21'inin ameliyat olduğu öğrenildi.