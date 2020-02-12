İstanbul'da 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

1 saat önce

Silivri ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Silivri ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının teslimat bölümünde şüpheli çuvallar olduğunu ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 adet çuval içersinde toplam 510 kilogram kaçak tütün yakalandı.

Olayın devamı olarak değerlendirilen bir depoda yapılan aramada ise 73 çuval içerisinde toplam 2 bin 190 kilogram kaçak tütün ve nargile esansı olduğu düşünülen 90 litre sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili ikisi yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Büro, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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