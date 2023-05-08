İstanbul'da 2 Dolandırıcı 3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığından Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 2 Dolandırıcı 3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığından Yakalandı

08.05.2023 14:41
İstanbul'da 2 Dolandırıcı 3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığından Yakalandı

İstanbul'da telefonla aradıkları kişiye kendilerini bankacı olarak tanıtarak aldıkları şifreyle 3 milyon lirayı hesaplarına aktaran 2 dolandırıcı yakalandı.

İstanbul'da telefonla aradıkları kişiye, kendilerini bankacı olarak tanıtarak aldıkları şifreyle 3 milyon lirayı hesaplarına aktaran 2 dolandırıcı yakalandı.

İstanbul'da yaşayan esnaf V.C'yi (54) arayan kişi kendisini banka görevlisi olduğunu söyleyerek V.C'nin hesaplarıyla ilgili bir sorun yaşandığını belirtti. Dolandırıcılar ardından V.C'den telefonuna gelen şifreyi kendilerini iletmesini istedi. V.C de cep telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyledi. Dolandırıcılardan biri V.C'yi oyalarken suç ortağı ise şifreyle işlem yaparak V.C'nin hesabındaki 3 milyon lirayı başka bir hesaba akardı. V.C kısa süre sonra dolandırıldığı anladı. Hesabını kontrol ettiğinde 3 milyon lirasının çekildiği fark ederek şikayet için savcılığa gitti. Bunun üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin kimliğini ve paranın gönderildiği hesabı tespit etti. Umut A.E (21) ve Reşat G. (21) operasyonla yakalandı. İki dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 2 Dolandırıcı 3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığından Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 Dolandırıcı 3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığından Yakalandı - Son Dakika
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