İstanbul'da 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanı CoronaVac aşısı oldu - Son Dakika

İstanbul'da 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanı CoronaVac aşısı oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanına CoronaVac aşısının yapıldığını bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanına CoronaVac aşısının yapıldığını bildirdi. Memişoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da sağlık çalışanlarına uygulanan aşıyla ilgili paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, iletisinde, "Dünya sağlık başkenti İstanbul, 2 günde 110 binin üzerinde sağlık çalışanını aşılamıştır. Bu rekor sayı herkese aşı yapılmaya başlandığında çok daha artacaktır. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat

Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak

Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı

Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı

Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu

Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış

Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu