İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Fatih'te bekçilerin yaptığı uygulamada yakalanan ve "hırsızlık", "hırsızlık teşebbüsü" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, hareketlerinden şüphelendiği 18 yaşından küçük 2 kişiye kimlik sorgusu yaptı.

Sorgulamada, kayıp şahıs olarak arandıkları ortaya çıkan 2 zanlının, ilçede farklı tarihlerde "hırsızlık", "hırsızlık teşebbüsü" ve "mala zarar verme" olaylarını da gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.