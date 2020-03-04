İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2) - Son Dakika

İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2)

6 saat önce

SALDIRGAN TUTUKLANDIİstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2), System.String[]

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bayrampaşa, Marmaris, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:10 Kaynak: DHA
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