Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2) - Son Dakika
İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2)
6 saat önce
SALDIRGAN TUTUKLANDIİstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:10 Kaynak: DHA
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Meksikalı milyarderin lüks yatına Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali yapıldı İBB Başkanı İmamoğlu: "Adalar'da çok sorun var" Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi