İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

22 dakika önce

Fatih ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Fatih ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehsuvarbey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokağı'ndaki 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:09 Kaynak: AA
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