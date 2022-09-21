İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin sorgusu sürüyor

21.09.2022 17:32
İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin sorgusu sürüyor

İstanbul'da 2 kişiyi öldüren, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven G. ile diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da 2 kişiyi öldüren, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven G. ile diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Eylül'de Başakşehir ilçesinde 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra Fatih'te kimlik uygulaması yapan 2 polis memurunu silahla vuran Güven G. (32) ile ilgili çalışmalarını derinleştirdi.

Emniyetteki işlemleri süren Güven G'nin suçlamaları reddettiği ve susma hakkını kullandığı öğrenilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan diğer 2 zanlıdan 17 yaşındaki A.Ü'nün ifadesi ortaya çıktı.

Sorgusunda, Güven G'nin polis memurlarını yaralamadan önce gece saatlerinde işlediği iki cinayet sırasında yanında olduğunu itiraf eden A.Ü, olay gecesi Güven G. ile yolda karşılaştıklarını ve Küçükçekmece'de bir adrese gittiklerini söyledi.

Bir arkadaşlarının evine gittiklerini anlatan A.Ü, kapıyı açan yaşlı adama arkadaşlarını sorduklarını, "evde yok" cevabını aldıktan sonra da Güven G'nin yaşlı adamı silahla öldürdüğünü belirtti.

Olayın devamında Güven G'nin amcasının evine gittiklerini, Güven G'nin burada da yengesi ve kuzenlerine ateş ettiğini anlatan A.Ü, Fatih'te polislerin kimlik göstermelerini istemesi üzerine Güven G'nin üzerindeki silahı çekerek polislere ateş etmeye başladığı ve daha sonra kaçtıklarını söyledi.

Öte yandan, cinayetlerde kullanılan silahın Küçükçekmece'de işlenen bir cinayette daha kullanıldığının belirlenmesi üzerine Güven G. ve diğer 2 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi alındı.

Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e dün silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergül M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi Güllü G'yi öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında da polislerin yaralandığı olay sırasında Güven G'nin yanında bulunan bir şüpheli ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Güven G'nin üzerinde ele geçirilen ve soruşturma kapsamında incelenen silahın, Küçükçekmece'de aynı gün Celal M'nin (71) öldürülmesi olayında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı Son dakika haber! 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 POLİSİ VURAN ŞÜPHELİNİN 17 YAŞINDAKİ ARKADAŞI: CİNAYETLERİ GÖRDÜM Son dakika haber! 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 POLİSİ VURAN ŞÜPHELİNİN 17 YAŞINDAKİ ARKADAŞI: CİNAYETLERİ GÖRDÜM
Kaynak: AA

Küçükçekmece, Başakşehir, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika

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