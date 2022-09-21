İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin silahı, bir cinayette daha kullanılmış - Son Dakika
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İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin silahı, bir cinayette daha kullanılmış

21.09.2022 11:02
İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüphelinin silahı, bir cinayette daha kullanılmış

İstanbul'da 2 kişiyi öldüren, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan zanlının silahının, Küçükçekmece'deki bir cinayette daha kullanıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da 2 kişiyi öldüren, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan zanlının silahının, Küçükçekmece'deki bir cinayette daha kullanıldığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Eylül'de Başakşehir ilçesinde 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra Fatih ilçesinde kimlik uygulaması yapan 2 polis memurunu silahla yaralayan Güven G. (32) ile ilgili soruşturmasını derinleştirdi.

Şüphelinin olayda kullandığı silahı balistik incelemeye alan polis, silahın aynı gün Küçükçekmece'de Celal M'nin (71) öldürülmesinde de kullanıldığını belirledi.

Emniyetteki ifade işlemleri süren Güven G'nin ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'ü 19 Eylül'de silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının Başakşehir'de E.M'yi silahla öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı S.G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi G.G'yi öldürdüğü, amcasının kızı S.G. ile A.T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında da polislerin yaralandığı olay sırasında Güven G'nin yanında bulunan bir şüpheli ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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