Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 2. MarmarRUN nedeniyle yarın bazı yollar kapalı
Son Dakika Güncel İstanbul'da 2. MarmarRUN nedeniyle yarın bazı yollar kapalı

İstanbul'da 2. MarmarRUN nedeniyle yarın bazı yollar kapalı

16 dakika önce

Beykoz'da yarın gerçekleştirilecek 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul'da 2. MarmarRUN nedeniyle yarın bazı yollar kapalı, System.String[]

Beykoz'da yarın gerçekleştirilecek 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Ekim Pazar günü Beykoz'da gerçekleştirilmesi planlanan 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle emniyet tedbiri alındığı ifade edildi. Açıklamada, 08.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle belirtildi:

"Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi, Mihrişah Valide Sultan Kavşağı, Küçüksu Kasrı Çıkışı, Kızılçeşme Sokak, Toplar Sönü Sokak, Rıfatpaşa Sokak, Sezek Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Kafadar Sokak, Site Çıkışı 1, Site Çıkışı 2, Mektep Sokak, Çubuklu İskelesi Trafik Kapama Noktası, Üsküdar Geliş İstikameti Bağlantı Yolu, Fırın Sokak, Akça Çıkmazı, Emin Gözü Sokak, Kireçocağı Sokak, M. Ali Birand Caddesi Kesişimi, Otağtepe Cadde Kesişimi, Sine Sokak Kesişimi, Kasap Ahmet Sokağı, Mihribat Caddesi, Gülseven Çıkmazı."

Trafik akışının alternatif güzergahı ise Anadolu Hisarı Kampüsü - Kavacık Köprü istikameti olarak açıklandı.

İstanbul, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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