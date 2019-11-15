İstanbul'da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci tatil yapacak

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 2 milyon 819 bin 443 öğrenci için ilk ara tatil bugün başlıyor.

Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak. Bu kapsamda, İstanbul'daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler, tatile çıkacak.

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulundaki öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini sevinçle karşıladı.

3. sınıf öğrencisi Kutay Uzuner, AA muhabirine, tatilde kitap okuyacağını, dinleneceğini ve gezeceğini söyledi.

Tatile çıkacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Uzuner, ara tatil uygulamasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

"Verimli bir tatil olacak"

Öğrencilerden 9 yaşındaki Nil Sahra Yıldırım da tatilde anneannelerinin kendilerine misafirliğe geleceğini ifade ederek, "Onlarla bol bol parka gideceğim, oyunlar oynayacağım. Kitap okuyacağım. Sinemaya gideceğim. Tatile girdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Doruk Uçar ise tatilde bolca kitap okuyacağını, tarihi yerleri gezeceğini, sinemaya ve tiyatroya gideceğini anlatarak, "Bravo onlara, iyi ki böyle bir tatil yapmışlar. Çok seviniyorum." dedi.

7. sınıf öğrencisi Feyzanur Turan da tatile çıkacağı için çok güzel hissettiğini dile getirerek, "Erken kalkıyorduk, artık uyuyacağız. Dersler çok ağır geliyordu, biraz dinlenmiş olacağız. Bizim için verimli bir tatil olacak. Tatilimi hem ders çalışarak hem de dinlenerek geçireceğim. Dinlenerek daha iyi bir şekilde okula geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler MEB'in etkinlikleriyle tatilini verimli geçirecek

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı" kapsamında 81 ilde düzenlenecek etkinliklere katılarak tatilini verimli geçirebilecek.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler sitede, yaşadıkları ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

Öğretmenler de MEB'in hazırladığı sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programındaki faaliyetlere katılabilecek.

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.