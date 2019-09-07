İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci dersbaşı yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmenin 7 bin 60 okulda dersbaşı yapacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni dönemin öğretmen ve idareciler için başarılı, hayırlı ve verim bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yarın 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmenin 7 bin 60 okulda dersbaşı yapacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Huzurlu bir eğitim öğretim yılı için eğitim kurumlarımız ve çevresinde çocuklarımızı her türlü olumsuz etkiden uzak tutacak, koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Bu tedbirleri kararlılıkla uygulayacak, denetleyecek ve sürekli takip edeceğiz. Öncelikle ele aldığımız konuların başında gelen öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri ve güvenli ulaşımları için kantin ve servis denetimlerini titizlikle yaptık, yapmayı da sürdüreceğiz."

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yeni döneme büyük bir şevkle başlamasını arzu ettikleri vurgulayan Yerlikaya, "İnanıyoruz ki öğrencilerimiz çok çalışacak, öğretmenlerimiz yenilikleri yakından takip edecek, idarecilerimiz başarıya odaklanacak, velilerimiz de evlatlarından ilgi ve sevgiyi eksik etmeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yerlikaya, bir dünya okulu olan İstanbul'un bu yıl da bilim, kültür, sanat ve irfanın merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Öğrenci, öğretmen ve ailelerin ortak başarısıyla gurur duyacaklarına işaret eden Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her birimiz İstanbul okulunun birer öğrencisi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu duygularla tüm eğitim camiamızın yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyor, ülkemiz ve İstanbul'umuza hayırlar getirmesini diliyorum. Öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Ziller, başarı ve güçlü bir gelecek için çalsın."