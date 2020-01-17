İstanbul'da 2 Milyon 819 Bin öğrencinin karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 Milyon 819 Bin öğrencinin karne heyecanı - Son Dakika

İstanbul'da 2 Milyon 819 Bin öğrencinin karne heyecanı

6 saat önce

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken, İstanbul'da 2 Milyon 819 bin öğrenci karne aldı.

İstanbul'da 2 Milyon 819 Bin öğrencinin karne heyecanı, System.String[]

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken, İstanbul'da 2 Milyon 819 bin öğrenci karne aldı. Karne törenine katılan İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılınç, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılınç, Fatih'te Topkapı Mehmet Bey İlkokulu'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtım törenine katıldı. Karne almak için sıraya giren öğrencilere karnelerini takdim eden İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılınç, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karne töreninde İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akhan ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına da öğrencilere karnelerini verirken, ikinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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