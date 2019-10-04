"İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor"
1 saat önce
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur, "İstanbul'da halihazırda mevcut konut sayısı 4-4,5 milyon adet. Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor" dedi.
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur, " İstanbul'da halihazırda mevcut konut sayısı 4-4,5 milyon adet. Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:36
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