"İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor"

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur, " İstanbul'da halihazırda mevcut konut sayısı 4-4,5 milyon adet. Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor" dedi.