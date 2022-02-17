2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Oğuz Y. idaresindeki 34 FTP 19 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde Erdi S. yönetimindeki 01 CTG 66 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Erdi S. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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