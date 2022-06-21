MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA - Son Dakika
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MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA

21.06.2022 23:09
MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA

İSTANBUL'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan 2 ehliyetsiz sürücüye toplam 8 bin 958 TL para cezası kesildi.

İSTANBUL'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan 2 ehliyetsiz sürücüye toplam 8 bin 958 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü anlara ait görüntüler paylaşan sürücülere yönelik çalışma yürütüldü.  Çalışmalarda, TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa mevkiinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen otomobil sürücülerinin V.K ve O.S oldukları tespit edildi. V.K. ve O.S.'ye "Trafiği Aksatacak veya Tehlikeye Sokacak Şekilde Ardı Ardına Birden Fazla Şerit Değiştirmek",  "Saygısızca Araç Kullanmak", "Trafik Güvenliği ve Düzeni ile İlgili Diğer Yasaklara Uymamak" ve "Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak" suçlarında toplamda 8 bin 958 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücüler V.K ve O.S. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: MAKAS ATTIKLARI VİDEOYU PAYLAŞAN SÜRÜCÜLERE 8 BİN 958 TL CEZA - Son Dakika
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