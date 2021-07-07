İstanbul'da 2 ton 225 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Beykoz'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 2 ton 225 kilogram nargile tütünü ile 660 kilogram tütün ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Beykoz'da yüklü miktarda kaçak nargile tütününü piyasaya sürerek, haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 2 ton 225 kilogram nargile tütünü, 660 kilogram tütün, 360 litre gliserin, 173 litre aroma maddesi ve 11 kilogram renklendirici madde ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.