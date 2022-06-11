İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

11.06.2022 18:43

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 20 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 20 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Tuzla'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde açık kasa bir kamyoneti takibe aldı. Kamyonette yapılan kontrolde ise 11 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Operasyona devam eden polis, akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışmaların devamında bu kez Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir fabrikaya baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda 7 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, aynı adrese gelen bir aracın arka kısmında yapılan kontrolde ise bin 500 litre karışımlı akaryakıt daha ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lirayı bulan toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıta el konulurken, operasyonlarda T.Ç., F.E. ve Ş.T. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak salındı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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