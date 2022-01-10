İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalan hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika

İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalan hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

İSTANBUL İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları ve iş yeri çalışanına yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih, Aksaray mahallesinde 29 Aralık 2021 tarihinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Nedim B.(55), Yılmaz A.ile Çağlar U.gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler'de çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi. Şahısların çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anları ise, saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.