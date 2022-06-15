Milli Savunma Bakanlığı , İstanbul 'da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır hastanede tedavi gören Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer'in (40) şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 2018'de görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

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