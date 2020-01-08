İstanbul'da 2019'da ahlak ve kumar operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 2019'da ahlak ve kumar operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 2019'da ahlak ve kumar operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da 2019'da ahlak operasyonlarında fuhuşa zorlanan 274 mağdur kadın kurtarılırken kumar operasyonlarında ise 340 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 2019'da ahlak ve kumar operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul'da 2019'da ahlak operasyonlarında fuhuşa zorlanan 274 mağdur kadın kurtarılırken kumar operasyonlarında ise 340 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri sorumluluk alanında kentte 1 yılda meydana gelen olaylara ilişkin verileri paylaştı.

Kentte fuhuşa aracılık ve yer temin etmek, yalan beyan, resmi belgede sahtecilik, eskort, masaj salonu, sokakçı ve ahlak idari suçlarından 138 olay meydana geldi.

Polisin düzenlediği operasyonlarda fuhuşa zorlanan 162'si Türk, 112'si yabancı uyruklu 274 mağdur kadın kurtarıldı.

Operasyonlarda 162'si Türk 18'i yabancı uyruklu 180 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 26'sı tutuklanırken 27 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kumar, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanuna muhalefet, mühür fekki suçlarından 320 olay meydana geldi.

Bu olaylarda kumar oynatan 340 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bin 449 kumar oynayan kişiye de idari para cezası kesildi.

Ahlak ve kumar operasyonlarında toplam 520 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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