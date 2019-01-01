İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı
1 saat önce
İSTANBUL'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı.
İSTANBUL'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. Haliç
Köprüsü'nde araç yoğunluğu olmadığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yolun boş olduğu görüldü. Kadıköy
ve Ataşehir
'de yolların boş olması dikkat çekti. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:10 Kaynak: DHA
Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi