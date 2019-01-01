Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı

İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı

1 saat önce

İSTANBUL'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı.

İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı, System.String[]
İSTANBUL'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. Haliç Köprüsü'nde araç yoğunluğu olmadığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yolun boş olduğu görüldü. Kadıköy ve Ataşehir'de yolların boş olması dikkat çekti. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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