Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı

İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı

1 saat önce

İstanbul'DA 2019'UN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI(Anadolu Yakası)(Tür: İstanbul)

İstanbul'DA 2019'UN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI(Anadolu Yakası)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:31 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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