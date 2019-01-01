İstanbul'da 2019'un İlk Günü Yollar Boş Kaldı
1 saat önce
İstanbul'DA 2019'UN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI(Anadolu Yakası)(Tür: İstanbul)
İstanbul
'DA 2019'UN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI(Anadolu Yakası)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:31 Kaynak: DHA
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