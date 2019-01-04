İstanbul'da 2019 Yılının İlk "Yeditepe Huzur Uygulaması"

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. İstanbul genelinde kara, hava ve denizde yapılan 2019 yılının ilk uygulamasında birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, polis ekipleri Taksim Meydanında adeta kuş uçurtmadı.



2019 yılının ilk uygulaması olan Yeditepe Huzur uygulaması İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde akşam saatlerinde başladı. Asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı.



Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar kontrol edildi. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kuş uçurtmadı. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen Narkotik köpeği olan Wisha da akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.



Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu

İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak