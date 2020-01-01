İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26 - Son Dakika

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İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 26
6 saat önce
İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İBB'nin yoğunluk haritasına göre %26'lara kadar düştü.
İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 26'lara kadar düştü. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü.
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