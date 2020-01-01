İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (1)

6 saat önce

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (1), System.String[]

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü'nde araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(HALİÇ KÖPRÜSÜ)

-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

-Detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi Hastasının bekaretini bozan doktorun 1 yıla kadar hapsi isteniyor

Son Dakika Haberleri
15:16 Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Son Dakika
15:16 Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
15:16 Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:16 Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika
15:11 Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:30 Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:19:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]